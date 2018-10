Moratti: "Inter da Champions. Mi piace tantissimo Lautaro Martinez"

Ospite dei microfoni di SkySport l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha dato il suo parere sulla prima parte di stagione della formazione di Luciano Spalletti: "Le prime partite hanno avuto un segno negativo che ha messo qualche dubbio, ma con carattere e gioco la squadra è uscita. Il risveglio di Icardi è stato sicuramente molto importante. Il girone della Champions? E' il girone più difficile ma lo stiamo facendo in maniera importante tanto che inizio a pensare che la squadra sia costruita più per la coppa che per il campionato. Martinez? Mi piace, crea spazi. Ha la faccia intelligente, di quelli che creano sempre qualche problema. Fra i nuovi poi mi è piaciuto finora molto Asamoah. Ha grande esperienza e ci sta dando una grande mano. Derby? Sarà sicuramente bello e interessante".