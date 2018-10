Mou e Ronaldo: amore e odio in vista del Teatro dei Sogni

Fonte: Sportitalia

© foto di Imago/Image Sport

Troppo vincenti per piacersi, troppo ingombranti per convivere. Il destino da prescelti del mondo del calcio che ha identificato in Josè Mourinho e Cristiano Ronaldo due dei suoi massimi esponenti, è stato prodigo di soddisfazioni per i due protagonisti ma anche beffardo nel momento in cui ha fatto incrociare le strade di due fuoriclasse che non sanno cosa sia la sconfitta e che hanno imparato a conviverci proprio nel periodo che hanno condiviso. L’esperienza comune alle dipendenze del Real Madrid non ha avuto l’esito facilmente pronosticatile: successi in Spagna e delusioni sul territorio europeo, ovvero quello che rappresenterà l’habitat della sfida tra Manchester United e Juventus che li rimetterà uno di fronte all’altro. Novanta minuti destinati a trasudare di emozione: quelle del ritorno di CR7 nella sua casa, il Teatro dei Sogni di Old Trafford che ebbe l’onore di ospitare le sue prime sublimi recite e che da campione in erba lo ha trasformato in fuoriclasse. E perchè no… anche quelle del faccia a faccia tra Josè Mourinho e quella Juventus che affrontò e sconfisse nel corso della sua leggendaria esperienza sulla panchina dell’Inter. Impossibile che l’attenzione non venga catalizzata dalle due perle più preziose della collezione di Jorge Mendes, un motivo di potenziale unione che ha invece forse rappresentato la vera radice dei dissapori. Impossibile chiedere a due personalità di questa portata di accontentarsi, la contesa è per il centro della scena. E per chi riuscirà a meritarsela alla fine di una serata che, vada come vada, scriverà una pagina nella storia di due dei più grandi protagonisti del calcio contemporaneo.