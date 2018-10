Mou sfida la Juve: "È più di una candidata alla vittoria della Champions"

Fonte: Inviato a Manchester

La Juventus all’Old Trafford da grande favorita per la vittoria della Champions League. È questo il pensiero di José Mourinho, allenatore del Manchester United che, nel presentare la sfida di domani contro i bianconeri, ha speso parole importanti per i rivali degli anni interisti: “Giocheremo contro una squadra che ha vinto tanto in Italia, è questo che mi motiva. A parte Ronaldo ha Bonucci. A parte Bonucci ha Cancelo. A parte Cancelo ha Emre Can. La Juve ha tanto e ha un anno di esperienza in più, con lo stesso allenatore e la stessa struttura. È candidata a vincere la Champions da cinque anni, ha fatto due finali e ha vinto sette scudetti di fila. Ha un giocatore che la differenza, è più di una candidata alla vittoria finale".

Su Emre Can, inoltre, lo Special One si è soffermato qualche attimo in più: “A tal proposito, quasi dimenticavo. Spero che torni presto a giocare e che non sia niente di grave”.