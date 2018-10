Mourinho elogia Bonucci e Chiellini: "Devono dare lezioni a Harvard"

Fonte: Inviato a Manchester

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Abbiamo fatto il possibile, avremmo potuto ottenere un altro risultato, specie per come giocato nella ripresa. Non ci siamo riusciti perché Bonucci e Chiellini devono dare lezioni a Harvard su come difendere”. Complimenti a scena aperta da parte di José Mourinho nei confronti della coppia difensiva della Juventus. Nella conferenza stampa successiva alla sconfitta contro i bianconeri, l’allenatore del Manchester United ha rimarcato la distanza con la Juve e fatto ancora i complimenti ai suoi due leader difensivi: “Noi al livello della Juve? Del Barcellona? Del Real Madrid? Del Manchester City? Non è possibile adesso. Lavoriamo su quello che abbiamo, per esempio oggi devo dire, come ho detto bravissimi a Chiellini e Bonucci, devo dire lo stesso a Lindelof e Shaw. Stanno facendo una grande esperienza, loro come Rashford, Martial, Lukaku: lui gioca la Champions per la seconda stagione. Quando parlo di qualità, non parlo solo dei giocatori, ma di tutto. Poi Chiellini e Bonucci sono stati bellissimi da vedere".