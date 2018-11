Mourinho bacchetta Allegri: "Senza Cuadrado perso il contropiede"

Fonte: Inviato a Torino

Due cambi hanno stravolto Juventus-Manchester United. Nelle fila degli inglesi è entrato Marouane Fellaini, alzando i centimetri della squadra. Tra i bianconeri, Allegri ha risposto con Andrea Barzagli al posto di Mattia De Sviglio e Mario Mandzukic per Juan Cuadrado, con l’obiettivo chiaro di schierare la contraerea. La riuscita non è stata molto soddisfacente, e José Mourinho, in conferenza stampa, ha anche chiarito perché: “Fellaini ci ha dato la possibilità di essere vivi di nuovo. Ci ha dato la possibilità di creare occasioni come quelle che abbiamo creato. Con l'ingresso di Barzagli per Cuadrado, il loro contropiede è stato meno pericoloso e abbiamo creato delle occasioni. Non so neanche chi abbia fatto autogol, so che abbiamo vinto".