Mourinho: "Juve favorita per la Champions. Il loro obiettivo è il Triplete"

Fonte: Inviato a Manchester

Il suo Manchester United ha perso contro la Juventus, e i cori dei tifosi bianconeri non sono passati inosservati a José Mourinho. Che, dopo aver indicato il “tre” al settore ospiti, è tornato in argomento nel corso della conferenza stampa post-partita: "Abbiamo giocato contro una delle più grandi candidate alla vittoria della Champions League. È una grandissima squadra, la Juve: Cristiano e Dybala avanti, ma ha qualità a tutti i livelli. È stata una partita difficile, il primo tempo è stato frustrante. Nella ripresa siamo stati più aggressivi e abbiamo messo in campo più sforzi. Non avevamo la possibilità di fare cambi per cambiare l'andamento della gara: abbiamo fatto il possibile. Ora sarà una lotta col Valencia per il secondo posto".

Cosa manca per arrivare al livello della Juventus?

"La Juventus ha vinto lo scudetto per sette anni di fila e ha giocato due finali di Champions. Non sono contenti di quello che hanno, vogliono di più. Avevano Higuain, Mandzukic e Dybala, hanno voluto di più, Ronaldo. Avevano Barzagli, Rugani e Chiellini, hanno voluto di più, Bonucci. Fanno tutto per provare a vincere non voglio dire la Champions ma per vincere il triplete. Che per ora non appartiene a loro: purtroppo per i loro tifosi, l'abbiamo vinto solo noi. Penso che ci siano vicini, però".