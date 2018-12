Mourinho ora traballa sul serio. Le ragioni di un addio quasi scontato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ora si mette male. Se la verve comunicativa di Josè Mourinho non è mai stata particolarmente apprezzata dalla stampa d’Oltre Manica, i risultati conseguiti dallo Special One, seppure a corrente alternata, avevano contribuito alla sua permanenza a lungo termine sulla cresta dell’onda del calcio britannico. Tuttavia, la stagione in corso, è classifica alla mano una delle peggiori della storia recente del Manchester United, ed inevitabilmente le polemiche stanno convogliando tutte su un unico profilo: il suo. La sconfitta patita contro il Liverpool, nel match di gran lunga più sentito per l’ambiente dei Red Devils ha riaperto le discussioni rispetto alla possibilità di un esonero che i tabloid britannici considerano una conseguenza inevitabile della distanza siderale che separa la squadra di Mourinho dalle prime della classe. Per non parlare poi del braccio di ferro che ad intervalli regolari il portoghese sta instaurando con Paul Pogba, escluso di lusso del match contro la squadra allenata da Jurgen Klopp, altra recente vittima degli strali dialettici dell’ex tecnico dell’Inter. Insomma una situazione controversa, che sommata al malcontento di base che serpeggia per le divergenze di vedute in chiave mercato, lascia intendere come il binomio United-Mourinho possa essere veramente agli sgoccioli. In Inghilterra non si parla d’altro, ed anche in giro per l’Europa il nome del portoghese potrebbe diventare uno spauracchio non da poco da tenere in considerazione qualora la situazione ad Old Trafford dovesse realmente precipitare…