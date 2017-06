Muriel al Siviglia. Ore calde: domani nuovo contatto per il colpo andaluso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' l'estate del grande salto, per Luis Muriel. I colpi sono sotto gli occhi di tutti ma per chi lo conosce bene, per chi lo ha allenato, sa che le potenzialità non sono ancora espresse del tutto. Anzi. Lo sa anche il Siviglia, la società che negli ultimi anni più di ogni altra ha lanciato talenti e campioni in terra iberica. Il prossimo innesto, ovvero quello che sarebbe l'acquisto più oneroso della storia del club andaluso, è proprio Luis Muriel. Il sorpasso su Lazio, Valencia e su tutte le altre concorrenti, è ora netto. I contatti con l'agente Alessandro Lucci, che nella trattativa è anche intermediario tra le società, proseguono. Serrati. Domani in Spagna si terrà un nuovo capitolo: la clausola da 26 milioni potrebbe essere raggiunta con un'affare da 22 + bonus nelle casse della Sampdoria. Che è pronta sì a perdere un altro gioiello dopo Schick ma altresì a guadagnare soldi importanti in questo mercato d'estate e per il giocatore un quadriennale da 2 + bonus a stagione.