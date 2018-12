Muriel spinge per la cessione. C'è la Fiorentina, ma lui vuole il Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Muriel potrebbe tornare in Italia a gennaio. L'attaccante colombiano non sta vivendo un grande momento al Siviglia, dove è diventato una delle ultime scelte in attacco. Come riporta Marca, l'agente Alessandro Lucci avrebbe ricevuto una proposta della Fiorentina, ma il giocatore gradirebbe l'opzione Milan, che si è riaperta dopo la trattativa sfumata per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri potrebbero acquistare l'ex Samp, Lecce e Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto.