Naby Keita fa impazzire l'Europa: il Lipsia fa muro e sogna la Champions

Uno dei giocatori protagonisti di questo calciomercato è senza dubbio Naby Keita, grande talento del Lipsia cercato da diversi club europei. L'Inter è una delle squadre interessate al giocatore classe 1995, ma anche Liverpool e Manchester City sembrano pronte a dare l'assalto al centrocampista che nella scorsa stagione di Bundesliga è stato un grande protagonista e ha aiutato il Lipsia a conquistare la qualificazione in Champions League. La squadra tedesca ha già rifiutato un'offerta di 60 milioni di euro da parte del Liverpool e sembra intenzionata a trattenere il suo giovane talento e respingere gli assalti delle altre big.

Spalletti lo ha evidenziato come uno degli obiettivi primari per la sua nuova Inter ma non sarà affatto facile convincere il Lipsia che debutterà nella grande Europa per la prima volta nella sua storia e lo vuole fare senza cedere i suoi grandi giocatori. I dirigenti tedeschi hanno ribadito più volte l'intenzione di respingere ogni assalto per Naby Keita e il Lipsia non sembra una squadra che in questo momento ha bisogno di fare cassa. Anche il giocatore probabilmente ha bisogno di un'altra stagione per confermarsi e fare esperienza in Champions League per dimostrare tutto il suo talento ad alti livelli.

Keita è un giocatore versatile, capace di giocare a centrocampo sia da mezzala che da vertice basso, ha un grande destro ed è abile anche nell'inserimento: nell'ultima stagione in Bundesliga ha realizzato infatti anche otto gol ed è uno dei talenti più appetibili d'Europa. Guardiola e Klopp sembrano disposti a fare follie per portarlo in Inghilterra, l'Inter non molla ma il Lipsia sta sognando in grande.