Nainggolan è tornato a casa: è lo straniero che ha giocato più gare col Cagliari dal 2010

vedi letture

Radja Nainggolan da questa mattina è ufficialmente un nuovo calciatore del Cagliari, per la terza volta nella sua carriera. Dopo aver vestito la maglia rossoblù dal 2010 al 2014 e nella scorsa stagione, il centrocampista belga è ora tornato nel club sardo, in prestito fino al termine della stagione.

In merito al ritorno di Nainggolan al Cagliari, 'Opta Paolo' quest'oggi ha messo in evidenza una interessante statistica. Eccola:

Dall'inizio dello scorso decennio, nessun giocatore straniero ha giocato più partite di Serie A con il Cagliari di Radja Nainggolan: 157 partite.