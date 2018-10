Napoi bello e vincente: Insigne nel finale abbatte i reds

Risultato finale: Napoli-Liverpool 1.0

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince il Napoli e lo fa con grande merito. 1-0 il risultato finale al San Paolo, con gli azzurri capaci di spingere sull'acceleratore dal 1' al 90' fino al gol di Lorenzo Insigne. Il pubblico di Fuorigrotta ha atteso tutta la gara per segnare, dopo un'ottima prestazione collettiva.

Le scelte iniziali. Sorprende Ancelotti, che lascia Hysaj fuori per fare spazio a Maksimovic. Quello partenopeo diventa un 3-5-2 in fase di possesso, con Mario Rui incaricato a spingere sulla sinistra quando necessario. A centrocampo Allan, Hamsik e Fabian con Callejon, mentre Milik e Insigne sono incaricati di colpire a rete. Klopp risponde invece col tridente che l'ha portato a un passo dalla vittoria della Champions lo scorso maggio: Salah, Firmino e Mané.

Brivido Salah, squillo di Insigne. Il Liverpool prova a fare possesso ed entra pericolosamente in area al 9', quando il cross basso di Salah costringe Ospina alla presa bassa. Il Napoli registra l'attacco avversario e passa al contrattacco: Callejon lancia Insigne in ripartenza, il magnifico controlla di petto ma il suo diagonale termina di poco a lato. Poco dopo, al 16', ci ritenta Insigne dalla distanza ma la palla non trova la porta.

Un solo tiro azzurro nello specchio nei primi 45'. Al 19' il problema fisico di Keita: il centrocampista lascia il terreno di gioco, al suo posto c'è Henderson. Un nuovo pericoloso attacco partenopeo arriva al 33': Milik viene servito in area da Mario Rui, il numero 99 ha poco tempo e poco spazio per calciare e ci riesce senza però piazzare la sfera. Alisson respinge senza troppe difficoltà. Ammoniti Koulibaly al 25' e Milner al 45'. Buona intensità al San Paolo e spettacolo più che gradevole, ma il punteggio a fine primo tempo è bloccato sullo 0-0.

Inizio ripresa arrembante per i partenopei. Milik testa i riflessi di Allan sul primo palo, poi Fabian e ancora Milik ci riprovano senza fortuna. Vacilla il Liverpool ma tiene la difesa di Klopp, anche al 59' quando l'ex Ajax innesca proprio lo spagnolo: l'ex Betis, però, cerca il dribbling in area favorendo il recupero della difesa ospite.

Doppio cambio. Al 67' Ancelotti prova a pescare il jolly dalla panchina: Mertens prende il posto di Milik e Verdi rileva Fabian. E' proprio l'ex Bologna a cercare la conclusione vincente senza trovare la porta di Alisson. Al 76' risponde Klopp ai cambi azzurri, con Fabinho al posto di Milner.

Occasione Callejon, Gomez e la traversa salvano gli inglesi. E' d'oro la palla sui piedi dello spagnolo a 15' dalla fine su traversone di Callejon, ma il difensore impedisce al Napoli di trovare il meritato vantaggio. Ancelotti schiera anche Zielinski per Hamsik, la traversa all'82' salva ancora il Liverpool su deviazione aerea di Mertens in seguito al suggerimento di Rui. Un forcing che si ferma al momento della rete di Insigne: assist di Callejon, il numero 24 spinge la palla in rete. Festeggia il San Paolo, a Napoli scoppia la festa per i tre punti che rilanciano la compagine azzurra in chiave qualificazione.