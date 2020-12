Napoli, 117,6 milioni in acquisti: Lobotka quasi 21 milioni, Lozano 35 e Petagna 16 e mezzo

Il Napoli ha investito tanti milioni sul mercato nell'ultimo anno. Nelle pieghe del bilancio azzurro ci sono anche le cifre degli acquisti del club di De Laurentiis. La più alta è quella di Lozano, 35 milioni, seguito poi da Lobotka per quasi ventuno e Petagna per 16,6. Poi Elmas, 16,1 milioni, il mai inserito Rrahmani 14,2 milioni e Demme per 10,250.

Petagna 16,597 milioni

Demme 10,250 milioni

Lobotka 20,946 milioni

Rrahmani 14,210 milioni

Lozano 35 milioni

Elmas 16,1 milioni

Costa 1,450 milioni

Folorunsho 1 milione

Ci sono anche acquisti come Ferrari (750 mila) e D'Ursi (765 mila) più premi per Maksimovic e Malcuit (250 mila ciascuno) per un totale di 117,6 milioni di investimenti.