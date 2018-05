Napoli, 50mila grazie agli azzurri aspettando la scelta di Sarri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultimi 90' e poi andrà in archivio il campionato emozionante e travolgente del Napoli. Saranno in 50mila al San Paolo per tributare l'ultimo applauso alla squadra di Sarri per quanto fatto, incantando per gran parte dell'anno tutti gli appassionati, e provando - nonostante la differenza di motivazione rispetto al Crotone terzultimo - a trascinare gli azzurri verso altri tre punti che porterebbero il record già raggiunto di 88 punti a 91, ovvero la quota che ha dato lo Scudetto negli ultimi tre campionati. Quella attuale è già la più alta mai raggiunta da una squadra arrivata seconda e con una vittoria il Napoli chiuderebbe con uno dei quattro punteggi più alti della Serie A in assoluto.

Un percorso non da poco per una squadra che ad inizio anno di certo non è partita con i favori dei pronostici. E' per questo che tifoseria e club spingono per la conferma di Maurizio Sarri, perplesso però sulla possibilità di migliorarsi dopo due secondi posti intervallati da un terzo, sempre migliorando la quota punti. Chissà che l'ennesima ovazione del San Paolo possa incidere nella sua scelta, ma in ogni caso è difficile che possa sbilanciarsi nel post-partita. Il tecnico attende novità da Londra, ma il trionfo in FA Cup del Chelsea potrebbe avvicinare Conte alla conferma, e parallelamente il Napoli deve formalizzare la proposta d'ingaggio (superando con i bonus i 4mln di euro), provando anche ad essere più chiaro - per quanto possibile - sui titolarissimi realmente a rischio partenza.