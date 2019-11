© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sanzioni in arrivo in casa Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, nei prossimi giorni il club azzurro dovrebbe formalizzare i provvedimenti punitivi dopo l'ammutinamento dei giorni scorsi. Tutti saranno colpiti, scrive il quotidiano, e i partenopei starebbero pensando di applicare la sanzione più pesante possibile, cioè il 25% della retribuzione mensile lorda.

Non solo soldi. Sempre secondo il quotidiano, altre novità potrebbero arrivare in campo. Non sanzioni disciplinari in questo caso, ma legittime scelte tecniche di Ancelotti, chiamato a risollevare la squadra dopo diversi risultati deludenti. A rischiare il posto da titolari, in particolare, potrebbe essero Dries Mertens e Allan.