Napoli, a Cagliari per ripartire e blindare i distacchi in vista dell'EL

Il Napoli riparte da Cagliari. La squadra di Carlo Ancelotti quest'oggi proverà a lasciarsi alle spalle la delusione di Anfield, senza contraccolpi, per centrare la 12esima vittoria in campionato, la sesta in trasferta, riavvicinarsi alla Juve dopo la vittoria nel derby, ma a questo punto soprattutto tenere a distanza o allungare sulle inseguitrici. Nell'ottica di quei distacchi che saranno importanti - viste anche le dichiarazioni di Carlo Ancelotti sull'obiettivo finale d'Europa League - quando a febbraio l'estenuante Europa League entrerà nel vivo ed in campionato sarà fisiologica qualche battuta d'arresto. Ma con la capolista che viaggia con uno score irreale, la motivazione può essere anche rincorrere se stessi: il Napoli di Ancelotti viaggia a tre punti da quello di Sarri e vincendo oggi a Cagliari si porterebbe ad appena una lunghezza sullo score della 16esima della scorsa stagione quando pareggiò con la Fiorentina. Non male considerando il cambio in panchina, di modulo, i tanti giocatori utilizzati ed una Champions onorata fino in fondo.

Per ottenere i tre punti Ancelotti dovrebbe presentarsi con un turnover ridotto, avendo risparmiato molti elementi col Frosinone, match che ha preceduto la sfida dispendiosa di Liverpool. Tra i pali è recuperato Meret che quindi è favorito nel ballottaggio con Ospina. In difesa l'acciaccato Albiol potrebbe lasciare il posto a Maksimovic al fianco di Koulibaly mentre non ci sarà Mario Rui per un fastidio muscolare: chance a questo punto per Malcuit a destra per poter avere Hysaj a sinistra. A centrocampo Allan potrebbe far coppia con Zielinski, ma non è da escludere Diawara, con Callejon (favorito su Ounas) e Fabian ai lati ed in attacco con Insigne ci sarà Milik. Sul polacco Ancelotti è stato chiaro in conferenza stampa: "Sta bene, sono orientato a dargli un'opportunità perché la sua condizione psico-fisica è migliorata e quindi potrebbe iniziare la partita". Potrebbe dunque partire dalla panchina Dries Mertens: il belga ha segnato otto gol in sei sfide contro il Cagliari, la squadra contro cui ha segnato di più in media a partita (1,3 reti per match).