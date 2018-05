Napoli, a giorni summit in Spagna per il futuro di Albiol e Callejon

© foto di Federico De Luca

TuttoNapoli.net fa il punto sul futuro di Raul Albiol e José Maria Callejon. A giorni entrambi i giocatori del Napoli incontreranno in Spagna il loro agente, Manuel Garcia Quilón, per valutare le varie offerte giunte per le loro prestazioni e prendere una decisione. Non sarà semplice convincere i ragazzi a lasciare Napoli: entrambi sono sotto contratto fino al 2020 e l’idea di giocare una Champions League con Ancelotti stuzzica la loro fantasia.

Molto dipenderà proprio dal nuovo mister: se i due ex blancos saranno considerati ancora al centro del progetto-Napoli, allora la loro permanenza diventerebbe ancora più probabile. In caso contrario, l’ipotesi addio non va esclusa: entrambi possono liberarsi attraverso clausole rescissorie valide (anche in Italia) fino al prossimo 30 giugno. Molto invitante quella di Albiol (intorno ai 6 milioni di euro), leggermente più proibitiva quella di Callejón (23 milioni). Per ora, i ragazzi si sono concessi qualche giorno di vacanza evitando ogni discorso relativo al calciomercato. Ma, dalla prossima settimana, il loro futuro potrebbe iniziare a delinearsi.