Napoli, accordo con Mario Rui per l'ingaggio. Ma manca quello con la Roma

Secondo gli ultimi rumors di mercato, Mario Rui avrebbe scelto il Napoli in vista della prossima stagione. Nella prossima settimana ci sarà un incontro tra il suo agente e la Roma, finalizzato a mettere il terzino sul mercato. I giallorossi chiedono circa 8-9 milioni di euro per il cartellino, mentre i campani non sono per il momento andati oltre i 6. Nel frattempo l'ex Empoli ha raggiunto l'accordo per l'ingaggio: per lui pronto uno stipendio da 1,8 milioni di euro.