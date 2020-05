Napoli, accordo con Zielinski. Ingaggio da top player e clausola da 100 milioni

I no di Milik e Mertens non cambiano la politica del Napoli, che sarebbero vicinissimo ad ottenere l'ok per il rinnovo di Piotr Zielinski, classe '94 su cui il Napoli e Gattuso puntano tantissimo per il futuro. Secondo quanto scrive Repubblica, l'accordo è stato trovato: firmerà fino al 2024, avrà una clausola di 100 milioni di euro e soprattutto un ingaggio da top-player, pari 4,5 milioni di euro.