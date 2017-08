Napoli, accordo per Zinchenko: arriva con l'addio di Giaccherini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli non molla Oleksandr Zinchenko (20). Rai Sport fa sapere che l'ucraino del Manchester City può arrivare con la formula del prestito oneroso di 500mila euro con riscatto fissato a sei milioni di euro. Per far scattare l'obbligo di riscatto servirebbero almeno 25 gare da 45 minuti trascorsi in campo. Il calciatore arriverà comunque dopo il preliminare di Champions League e a condizione che si riesca a vendere Emanuele Giaccherini (32).