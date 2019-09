© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mi è passata l'amarezza del 4-3 di Torino, è normale che qualcuno sia in ritardo di forma ancora e forse bisogna lasciar posto a chi ha fatto tutta la preparazione". In questa frase, pronunciata da Aurelio De Laurentiis in un'intervista al Corriere dello Sport, c'è una critica velata al tecnico Carlo Ancelotti. Lo sostiene Il Mattino: il patron azzurro avrebbe voluto vedere Nikola Maksimovic titolare. Il difensore serbo è stato il primo ad arrivare in ritiro a Dimaro, lo scorso 6 luglio.