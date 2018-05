Napoli, ADL ha l'intesa con Ancelotti: per Sarri può arrivare l'esonero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio De Laurentiis fa sul serio. Ieri sera ha incontrato Carlo Ancelotti per definire l'approdo dell'ex Milan sulla panchina del Napoli, mentre il Corriere della Sera scrive del futuro di Maurizio Sarri. Il patron azzurro ricorrerà probabilmente all’esonero se l’allenatore non avrà, entro il 31 maggio, una squadra pronta a pagare la clausola di otto milioni di euro. In quella stessa data scade anche il contratto di Ancelotti con il Bayern e, dunque, il nuovo accordo potrà essere depositato solo dal giorno successivo.