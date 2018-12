Napoli, ADL può sacrificare Koulibaly: contatti con tre top club europei

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly è il giocatore più costoso della rosa del Napoli e Aurelio De Laurentiis potrebbe sacrificarlo la prossima estate per questioni di bilancio. A riferirlo è Rai Sport, secondo cui sul giocatore ci sono Real Madrid, Manchester United e Chelsea. Il presidente azzurro pretende tra i 130 e i 150 milioni di euro per lasciar partire uno dei migliori difensori al mondo, non cifre di poco conto. Ci sono già stati dei contatti con i top club europei, mentre la Juventus ora appare più defilata.