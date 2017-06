Napoli, ADL torna da Los Angeles: da lunedì può sbloccarsi il mercato

Da lunedì dovrebbe sbloccarsi il mercato del Napoli. E' in programma infatti il ritorno di Aurelio De Laurentiis da Los Angeles che andrà a definire, in un senso o nell'altro, le situazioni che si trascinano da diverse settimane senza una soluzione. A partire dal rinnovo di Pepe Reina: è in programma proprio lunedì l'incontro decisivo con il manager Quilon, fermo ad una richiesta almeno biennale (forte di offerte triennali ricevute dalla Premier) mentre il Napoli si ferma ad un ulteriore anno di contratto (concesso tra l'altro solo dopo aver perso Szczesny).

Una volta sistemata la vicenda Reina, e quindi con le idee chiare se andare sul mercato per un nuovo numero uno o semplicemente per un giovane da piazzare alle spalle dello spagnolo, il Napoli avrà più chiaro anche il budget per gli altri ruoli, oltre che le caselle della lista dei 25. Il presidente del club azzurro a quel punto potrà capire a che cifre spingersi per chiudere per Adam Ounas, talento '96 del Bordeaux da tempo bloccato dal Napoli, ma che da giorni interessa anche alla Roma. Stesso discorso per Alex Berenguer del'Osasuna: la differenza tra le parti è minima, però è un '95, occuperebbe un posto in lista e quindi bisognerà anche sbloccare delle partenze, a partire da quella di Giaccherini. Discorso invee che sembra avviato ed indirizzato quello per Mario Rui della Roma, fedelissimo di Sarri che il Napoli può definire per liberare Strinic - che dall'estate scorsa chiede più spazio - ma non è da trascurare la situazione Ghoulam, vicino al rinnovo da oltre un mese, ma che non ha ancora firmato. Tante situazioni da sbloccare, il mercato del Napoli può partire nelle prossime quarantotto ore.