Napoli, ag. Callejon: "Prenderemo in considerazione eventuali offerte"

“Nella prima partita la Polonia è... rimasta in Polonia”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Gianluca Di Carlo analizza l’esordio al Mondiale della Polonia, sconfitta dal Senegal. “Mi è sembrato - sottolinea l’esperto di calcio polacco -che la squadra non avesse le giuste motivazioni....

Valtolina: "La Samp meriterebbe di lottare per la Champions"

Parma, Carra: "Calaiò deferito per tre messaggi scherzosi"

Juventus, è testa a testa col Chelsea per Golovin del CSKA Mosca

Badelj e il futuro: restano tre opzioni, due in Serie A

Svezia in vantaggio: 1-0, segna Toivonen. Germania in ginocchio

Fiore: "Mancini l'uomo giusto per il rilancio dell'Italia"

Germania, tanto possesso ma zero risultato. Svezia in vantaggio al 45'

Germania-Svezia 1-1. Reus riporta i tedeschi in partita

Cagliari, per la difesa c'è Tonelli. Per la trequarti c'è Nico Gonzalez

Fiorentina, proposto Elyounoussi: no di Corvino al giocatore

Germania-Svezia 1-1, espulso Boateng: tedeschi in 10

La Germania vince in extremis: Svezia battuta 2-1, decide Kroos

Milan, il Boca si muove per Gomez e Zapata

Lazio, inserimento per Berisha del Salisburgo: fissato il prezzo

Cagliari, Ekdal verso il ritorno. Cigarini via: c'è il Parma

Intervistato da Radio CRC , Manuel Quillon , agente di Josè Maria Callejon tra gli altri, ha parlato così dei suoi assistiti: "I ragazzi si stanno godendo le ferie. Ad oggi non abbiamo ricevuto offerte ma se dovessero arrivare le prenderemo in considerazione".

