Napoli, ag. De Guzman: "Nessuna novità, valutiamo diverse opzioni"

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Fabio Parisi, agente di Jonathan De Guzman, che ha parlato della situazione del suo assistito, in cerca di una nuova sistemazione dopo l'esperienza al Chievo Verona: "Su De Guzman non ci sono novità, stiamo parlando con un po’ di società, specie in Inghilterra dove già si lavora a pieni ritmi, comunque siamo in perfetta sintonia con il Napoli, una soluzione alla fine riusciremo a trovarla".