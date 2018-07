Napoli, ag. Grassi: "Ancelotti ci ha consigliato di andare altrove"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è parlato anche di Alberto Grassi in chiave cessioni per il Napoli: il classe '95 non ha spazio e andrà via. Mario Giuffredi, agente del centrocampista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Ho parlato tutta la notte con Ancelotti, è un allenatore di un altro pianeta. E' giusto che Alberto vada via per giocare con continuità, anche se Ancelotti è diverso da Sarri e userà tutta la rosa a sua disposizione. Ma è meglio che abbia continuità e non poco spazio, Ancelotti lo vede come un giocatore di grande prospettiva. Mi ha detto che in quel ruolo ci sono tanti giocatori e ci ha consigliato di andare altrove".