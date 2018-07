Napoli, ag. Hysaj: "Avrebbe potuto seguire Sarri al Chelsea"

L U.S. Avellino comunica che è stato presentato, nei termini previsti, ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Il ricorso è stato redatto dallo Studio Legale Chiacchio che ha coordinato diverse professionalità specialistiche le quali discuteranno insieme con il relatore Eduardo...

Edmilson ha scelto: "Vicino alla Fiorentina, ma vado in Qatar"

Atalanta, occhio al Werder Brema: inserimento per Pasalic

Fiorentina, si lavora per blindare Simeone: la situazione

Oggi giocherebbero così: Roma, via Alisson. Ufficiale anche Malcom

Juventus, contatto per Milinkovic-Savic: è il favorito se parte Pjanic

Napoli, ag. Younes: "Jolly prezioso, non vede l'ora di iniziare"

Oggi giocherebbero così: Sampdoria: Jankto ok. Audero per la porta

Milan, in serata summit tra Scaroni e Mirabelli: le ultime

Oggi giocherebbero così: SPAL, Petagna il grande colpo. Djourou ok

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Con Sarri la priorità di Elseid era la fase difensiva, ora con Ancelotti può proporsi anche in fase offensiva, completando la sua fase di crescita. Richieste dall’estero? Diciamo che avrebbe potuto seguire Sarri, De Laurentiis ha ammesso che il tecnico voleva portare al Chelsea 3-4 azzurri, ed era vero. Rinnovo? Sarò a Dimaro e parleremo anche di questo, vedremo se ci sarà volontà da entrambe le parti. Conti e Laurini obiettivi azzurri? No, sono entrambi da escludere".

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

