Napoli, ag. Hysaj: "Bene a sinistra, si parla di lui solo quando sbaglia"

Mario Giuffredi, agente dell'esterno del Napoli Elseid Hysaj, ha parlato del suo assistito attraverso i microfoni di Radio Marte. "Ha giocato le ultime due partite a sinistra facendo molto bene, ma purtroppo si parla solo quando uno fa male e commette degli errori. Accettiamo anche questo, non è un problema, è molto più gratificante essere il 13esimo terzino d'Europa per valutazione, le critiche non ci interessano", le parole del procuratore.