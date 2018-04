Napoli, ag. Jorginho: "Impegni con la Nazionali hanno pesato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non deve mollare, così come la Juve aveva pareggiato con la Spal il Napoli ha pareggiato col Sassuolo. Speriamo adesso che il Napoli possa vincere lo scontro diretto con la Juve e poi basterebbe un altro pari della Juve per scavalcarla. La squadra credo che nella testa abbia l’idea di potersela giocare fino alla fine. Impegni con la nazionale hanno pesato? Sicuramente è un sforzo fisico importante", riporta TuttoNapoli.Net