Napoli. ag. Jorginho: "Piace al Bournemouth, ma nessuna trattativa"

Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito: "E' vero, all'allenatore del Bournemouth piace, ma non c’è stato niente di più. Sta crescendo, può migliorare ancora in fase di copertura e di realizzazione, magari segnando qualche gol in più".