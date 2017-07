Napoli, ag. Karnezis: "Il Napoli lo segue, ma ci sono altre squadre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'agente del portiere dell'Udinese Karnezis, Claudio Vagheggi, ha parlato ai microfoni di Radio Crc della situazione del suo assistito, in orbita Napoli: "Orestis è il titolare della Nazionale greca, ha sempre fatto molto bene ad Udine, ha grande esperienza internazionale, il Napoli lo segue ma ci sono anche altre grandi squadre. Lui ha già dichiarato che sarebbe felicissimo di vestire l'azzurro, potrebbe ritagliarsi anche una chance importante nel momento in cui dovesse andare via Reina, sa che a Napoli potrebbe in ogni caso dimostrare il proprio valore. Spero in settimana ci possa essere un incontro con i partenopei per accelerare un po’ la trattativa".