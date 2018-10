Napoli, ag. Mario Rui: "Deve migliorare entrambe le fasi"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Mario Rui, ha parlato a Radio Kiss Kiss dei suoi assistiti alla vigilia della sfida al PSG: "Non sento mai i giocatori prima della partita, lo scoprirò domani. Il PSG è tra le squadre più forti al mondo, il Napoli ha i mezzi per disputare una partita importante. Sarà un motivo di stimolo anche per i giocatori. Mario Rui? Io ho una mia idea sui giocatori, tutti possono sempre migliorare perché di fondo hanno qualità, ogni giocatore deve migliorare in ogni sua situazione, ad esempio Mario Rui deve migliorare sia la fase difensiva che quella offensiva. Sotto certi punti di vista sta facendo un campionato migliore dello scorso anno soprattutto sotto il punto di vista della fase offensiva, che faceva meglio anche ad Empoli”.