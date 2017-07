Napoli, ag. Sepe: "Con la società trattiamo del rinnovo"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del suo assistito, con tanto di possibile rinnovo con il Napoli: "Tutto legato alla situazione di Reina, con il rinnovo dello spagnolo il Napoli potrebbe decidere di puntare su Sepe come secondo, altrimenti non so magari potrebbe optare per un secondo più di esperienza. Con la società stiamo discutendo anche del discorso contrattuale, nella vita a volte bisogna fare scelte anche di natura economica, con un adeguamento gratificante potremmo pensare di allungare e rimanere a Napoli. Non so quando si arriverà alla conclusione di questa vicenda, io comunque devo avere il tempo per lavorare, non sono un mago, il portiere è sempre un ruolo difficile da sistemare, abbiamo per ora un piano A e uno B sia con la società che con il giocatore. Il mio pensiero è che il Napoli resterà con questi tre portieri, difficile pensare di poter prendere un quarto come Karnezis o Rulli, c’è da dismettere anche Rafael".