© foto di Andrea Rosito

Fabio Pisacane, agente di Gennaro Tutino, ha parlato ai microfoni di pianetaserieb.it- L'attaccante del Cosenza, ma di proprietà del Napoli, non vorrebbe scendere nuovamente di categoria. "L’ho già detto diverse volte in queste settimane, il calciatore non resterà in Serie B. Non sappiamo ancora quale sarà la sua squadra, ma il prossimo anno disputerà il massimo campionato italiano. Le voci su un suo passaggio allo Spezia sono dunque del tutto infondate.”