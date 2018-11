Sassuolo, Magnani: "Dalla C alla A in un anno, un salto incredibile"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 novembre

L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Derby in tutti i Sensi"

Di Gennaro: "Spero ancora di vedere Balotelli in azzurro"

Milan, proseguono i contatti per Ibra

Napoli, non è ancora il momento di Verdi: slitta il ritorno in campo

Empoli, a breve il progetto per la riqualificazione del "Castellani"

Roma, resta viva l'idea Lainez per l'attacco: Monchi in pressing

Verratti: "PSG andrà avanti in Europa. Serie A? Calcio estero più libero"

Lazio, Hateboer è la prima scelta per la fascia destra

Corsa a Rabiot, ecco la strategia Juventus per ostacolare il Barcellona

Inter, Spalletti: "Marotta, un amico. A Venezia stava con me, ma c'era Zamparini"

Apertura di Super Deporte dedicata al mercato del Valencia. Nella serata di ieri i dirigenti del club hanno incontrato i rappresentanti di Amadou Diawara e Wesley. Il centrocampista del Napoli piace agli iberici sin da quando vestiva la maglia del Bologna mentre l'attaccante del Brugge in estate è stato molto vicino alla Lazio, con i capitolini che non hanno sferrato l'attacco decisivo dopo la mancata cessione di Felipe Caicedo.

