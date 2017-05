Napoli, Albiol: "Giochiamo come il Real? Sì, ma serve vincere titoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Dobbiamo pensare a noi, a fare la nostra partita e migliorare quanto fatto lo scorso anno. Penso che abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario. Mertens? Non sapevamo che fosse così forte in attacco, parla poco italiano e non ci aveva mai detto niente. Adesso con i tre piccolini davanti stiamo facendo un grande campionato. Il Napoli gioca come il Real? È vero, ma noi vogliamo vincere i titoli. Con questo lavoro che fa la squadra deve arrivare qualcosa di importante. Anche la Roma ha fatto un grande campionato, siamo vicini e per il prossimo anno dobbiamo continuare a lavorare con questo gruppo. Il futuro penso che sarà positivo”.