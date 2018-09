Napoli, Albiol: "Non fidatevi di CR7: anche l'anno scorso iniziò male..."

© foto di Insidefoto/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli in ritiro con la nazionale spagnola, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano As. Queste le sue principali dichiarazioni: "Convocazione? In questi anni non ho perso tempo, né ho abbassato la guardia per un secondo. Ho cercato di essere al miglior livello nella mia squadra, il Napoli. In Italia mi hanno dato fiducia e affetto, e questo mi ha fatto crescere come giocatore. Mi sento bene. CR7 alla Juve? Cristiano è un grande giocatore, con un enorme potenziale, ma in Italia sarà più difficile segnare quaranta gol. Ovviamente spero non ci riesca. Non fidatevi di quest'avvio, anche l'anno scorso non ha segnato all'inizio e alla fine della stagione ha chiuso di nuovo con numeri schiaccianti".