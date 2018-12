Napoli, Albiol out e Maksimovic affaticato: spazio per Luperto in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di formazione in casa Napoli, riportate da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L’assenza di Raul Albiol dall'elenco dei convocati e l’affaticamento muscolare di Nikola Maksimovic potrebbero convincere il tecnico Carlo Ancelotti a schierare Sebastiano Luperto in coppia con Kalidou Koulibaly. Il giovane difensore ha già due presenze in questa stagione, ma nessuna da titolare. Ha avuto la possibilità di andare a giocare altrove, nella scorsa estate, ma l'allenatore partenopeo ha preferito non privarsene.