Napoli, Albiol: "Pareggio giusto, il campionato non finisce oggi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Inter 0-0 ha parlato il difensore azzurro Raul Albiol: “Sarri soddisfatto? Sicuramente per il lavoro della squadra, il lavoro difensivo è stato buono e non abbiamo subito gol. Sappiamo che l’Inter è una squadra forte e che oggi dovevamo soffrire. Anche loro hanno avuto occasioni e alla fine il pareggio è giusto. Poteva essere un risultato importante per il campionato, ma il campionato non finisce oggi. Dobbiamo continuare così, l’Inter è una bella squadra, sono dietro di noi e questo vuol dire che sono forti. Siamo migliorati soprattutto nella concentrazione. Dobbiamo continuare, oggi sarebbe stato un colpo importante al campionato, ma c’è ancora tanto da giocare”.