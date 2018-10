Napoli, Albiol: "Roma bestia nera: è la squadra che rompe più il c..."

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Marte è stata trasmessa un’intervista di Raul Albiol in mixed zone: “La squadra ha lavorato tanto, gli attaccanti hanno fatto di tutto per fare gol. Stiamo dimostrando di essere competitivi, questo è positivo perché stiamo facendo bene contro grandi squadre. Possiamo migliorare, è normale ma questo si fa solo allenandosi. La Roma bestia nera? Possiamo dire che è la squadra che più rompe il ca**o (dire, ndr). È dal 2014 che non la battiamo in casa”.