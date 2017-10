Napoli, all'Olimpico con la spinta di numeri da record

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spettacolo assicurato all'Olimpico. In Serie A si affrontano tra di loro le prime sei in classifica, ma il vero big-match può essere considerato quello tra Roma e Napoli, le squadre finite al secondo e terzo posto nella scorsa stagione e che si fanno preferire sul piano del gioco. Per la squadra di Sarri l'occasione per restare in testa dando un messaggio fortissimo al campionato (ma basterebbe anche un pari probabilmente per confermare la vetta), anche se forse è riduttivo e probabilmente sbagliato definirlo un esame di maturità nella corsa Scudetto: i partenopei hanno già dimostrato che saranno protagonisti fino alla fine, ad un passo ancora migliore rispetto di quello dello scorso girone di ritorno da record.

Nella scorsa stagione all'Olimpico l'ennesima vittoria esterna di un Napoli che proprio fuori casa trova ancora maggiori spazi da attaccare col tridente leggero. La doppietta di Mertens stese i giallorossi ma alla fine non servì in chiave secondo posto, ma confermò alla squadra ed alla città la necessità di restare tutti insieme ed alla società l'obbligo di fare lo storico passo in avanti sul monte-ingaggi blindando i giocatori più rappresentativi per provare a ripetere su un intero campionato quanto fatto da novembre in poi con Mertens centravanti e valorizzare la continuità trovata ad inizio anno (nell'anno solare il Napoli è la miglior squadra d'Italia per punti fatti) e l'esperienza nella sfida col Real.

Il Napoli infatti si presenta alla sfida dell'Olimpico con numeri straordinari. Al di là delle sette vittorie, col record di 25 gol fatti, che valgono il punteggio pieno in classifica (al pari solo del Barcellona nei principali campionati), ricollegandoci alla scorsa stagione le vittorie consecutive sono dodici. 19 sono i risultati utili di fila in campionato (17 vittorie e due pareggi) e l'ultimo ko risale a febbraio contro l'Atalanta. In questa stagione finora i partenopei sono in testa in tutte le statistiche offensive, ma non solo: solo il City in Europa finora ha concesso meno tiri degli azzurri. Numeri da favola che per i più valgono i favori dei pronostici anche su un campo difficile come quello con la Roma.