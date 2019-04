© foto di Insidefoto/Image Sport

Primo tempo equilibrato, Napoli in vantaggio sull'Atalanta all'intervallo grazie alla rete fortunata di Dries Mertens. Un altro azzurro, Allan, al duplice fischio è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo dimostrare che non siamo la squadra vista nelle ultime partite, dobbiamo dimostrare carattere e che siamo bravi. Abbiamo sei partite per farlo, vogliamo finire al meglio la stagione".