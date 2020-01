Napoli, Allan aveva lasciato il San Paolo. Richiamato per andare in ritiro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla posizione di Allan: il centrocampista del Napoli salterà la sfida di Coppa Italia con la Lazio per problemi fisici, ma la sua posizione era già in bilico dopo la gara con la Fiorentina. Il brasiliano aveva infatti reagito male alla sostituzione con Demme non solo lasciando il campo correndo, senza salutare nessuno, contrariato per la scelta di Gattuso, ma perfino dileguandosi dal San Paolo. Allan, spiega il quotidiano, è stato richiamato per andare coi compagni in ritiro: l'ennesima testimonianza di come il clima sia assolutamente teso nella squadra a poche ore dalla sfida ad una delle squadre più in forma del momento, reduce da ben tredici vittorie di fila.