Napoli, Allan dopo il rinnovo: "Felicissimo di indossare ancora questa maglia"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 marzo

ALLAN-NAPOLI FINO AL 2023. REINA HA L'ACCORDO COL MILAN. IL REAL INSIDIA LA JUVE PER EMRE CAN. BOLOGNA, DAVIDE NICOLA NOME FORTE PER LA PANCHINA Tramite il suo profilo twitter, il Napoli ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista brasiliano Allan. Il calciatore...