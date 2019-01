Napoli, Allan-PSG al dentro o fuori: ADL alza l'asticella e fissa la deadline

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si entra nelle quarantotto ore decisive per il futuro di Allan. Entro sabato infatti il Napoli ha fissato la deadline della trattativa con il PSG che è consapevole delle richieste di De Laurentiis - che ha fatto sapere di non liberare il giocatore per meno di 100mln complessivi, tra parte fissa, bonus e anche delle intese commerciali da definire - ma che dovrà mettere nero su bianco le proprie intenzioni finora solo accennate. Ieri per la prima volta Aurelio De Laurentiis ha anche parlato di Allan ai colleghi francesi di RMC Sport, ma facendo parecchia pre-tattica: "Non ho ricevuto alcuna offerta. Ma i due club parlano spesso per valutare eventuali occasioni, siamo amici. Vedremo se ci sarà l'opportunità. Le cifre? Noi cerchiamo sempre di trattenere i nostri giocatori, se si creeranno i presupposti vedremo. Ma parlare di soldi non mi piace".

In effetti il Napoli in questi anni è tra i club che hanno venduto meno. Poche, pochissime cessioni, ma a cifre altissime. E quella di Allan, se dovesse realizzarsi, non scapperebbe a questa logica. Il club partenopeo non ha bisogno di vendere, avendo conti in regola e riserve accantonate a bilancio, ma valuta una minima possibilità d'addio più che altro per una questione di monte-ingaggi, già troppo alto per il fatturato strutturale del club. L'agente del brasiliano è ancora a Napoli, attende novità, visto che i parigini da tempo hanno proposto un ricco quadriennale da oltre 6-7mln di euro più bonus. In caso di permanenza si ragionerà su un adeguamento, ma difficilmente il Napoli andrebbe sopra i 4mln di euro.