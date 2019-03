Napoli, Allan rimane nei piani del PSG. Ma a 100 milioni, non si fa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il PSG torna forte su Allan: lo rivela oggi Il Mattino. E' il primo piano dei parigini: Allan è inserito in una short list di desideri dove la priorità è Ndombele del Lione, e c'è anche Herrera dello United. La cifra che il PSG è disposto ad offrire è 70 milioni: il ds parigino, Antero Henrique, non intraprenderà la strada della pressione sul calciatore come fatto il gennaio scorso, ma tratterà direttamente con De Laurentiis, bypassando eventuali intermediari: al momento, però, i margini sono pochi se il Napoli continuerà a sparare 100 milioni. Previsto un contatto più approfondito nelle prossime settimane, con il calciatore che ha già rinnovato la sua disponibilità al trasferimento.