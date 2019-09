© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, ha mandato in avanscoperta i suoi agenti per discutere del rinnovo con il club azzurro. Dopo il no del Napoli ai 65 milioni del PSG, dove avrebbe guadagnato 8 milioni netti all'anno, il brasiliano spinge perché il suo stipendio napoletani lieviti tenendo conto della valutazione fatta da De Laurentiis.