Napoli, allarme Meret: si allungano i tempi di recupero dall'infortunio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allarme per Alex Meret. Il recupero è ancora lontano per il giovane portiere del Napoli, che s'è infortunato il primo giorno di ritiro a Dimaro alla mano sinistra. A Barcellona sono stati chiari: qualcosa nel recupero di Meret non sta andando come nelle previsioni post-intervento. Secondo Il Mattino è stato scongiurato il rischio di un nuovo intervento ma ci vuole almeno un altro mese, ma forse persino di più, per rivederlo in campo. Motivo? Il callo osseo, ovvero quel tessuto di riparazione che si riscontra tipicamente in seguito a una frattura (in questo caso, quella dell'ulna) non si è ancora ricostituito del tutto.