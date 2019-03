© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' avanti di due gol la Juventus nel posticipo della 26esima giornata di Serie A. Al San Paolo, la squadra di Allegri è in vantaggio 2-0 e di un uomo dopo 45 minuti ed è momentaneamente a +16 sulla seconda in classifica. Più di una ipoteca dopo due/terzi di stagione. Frazione condizionata da quanto accaduto al minuto numero 25, da una ingenuità di Malcuit che ha permesso a Cristiano Ronaldo di trovarsi tutto solo dinanzi a Meret, che è entrato a valanga sul portoghese per frenare la sua corsa e ha rimediato il cartellino rosso. Sulla successiva punizione, perfetta esecuzione di Miralem Pjanic che ha scavalcato la barriera e ha battuto un incolpevole Ospina.

Napoli generoso, che con Zielinski ha sfiorato il gol dopo 10 minuti e ha colpito un palo sempre col polacco subito dopo la rete dello 0-1. Ma che è chiamato a una impresa quasi impossibile nel secondo tempo visto che al 38esimo Emre Can ha trovato anche la rete dello 0-2 con un colpo di testa vincente arrivato sugli sviluppi di azione d'angolo.